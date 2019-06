Fedele zmagovalec velikega maratona Franja

Ljubljana, 9. junija - Italijanski kolesar Manuel Fedele je zmagovalec 38. velikega maratona Franje. Traso v dolžini 156 kilometrov, ki se je začela in končala v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, je premagal z rekordnim časom 3:39:38 ure. Na drugem in tretjem mestu sta končala Slovenca Dean Bratuš in Matej Lovše.