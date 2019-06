Dunaj, 9. junija - a turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v avstrijskem Badnu so nastopile štiri slovenske dvojice, najuspešnejši sta bili Nina in Tajda Lovšin, ki sta tekmovanje zaključili na devetem mestu. Na glavnem turnirju sta zaigrala tudi Danijel Pokeršnik in Jure Peter Bedrač.