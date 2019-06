V Moldaviji septembra predčasne volitve

Kišinjov, 9. junija - Moldavsko ustavno sodišče je danes razrešilo predsednika države Igorja Dodona in za začasnega predsednika imenovalo Pavla Filipa. Ta je razpustil parlament in za september razpisal predčasne volitve. Moldavski parlament je sicer v soboto potrdil vlado, sestavljeno iz proevropskih in proruskih sil.