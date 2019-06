G20: Zaostrovanje trgovinskih vojn ogroža svetovno gospodarstvo

Fukuoka, 9. junija - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav G20 so ob koncu dvodnevnega zasedanja v japonski Fukuoki sprejeli izjavo, v kateri opozarjajo na zaostrovanje trgovinskih napetosti, kar ogroža svetovno gospodarstvo. "Rast ostaja skromna, tveganja pa se povečujejo," so zapisali.