V Beogradu obeležili pol leta protivladnih protestov

Beograd, 9. junija - V srbski prestolnici so v soboto že 27. teden zapored potekali protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću in vladi. Protestniki so s shodom obeležili pol leta protivladnih protestov, ki v Beogradu in drugih mestih od decembra lani potekajo pod geslom Eden od petih milijonov.