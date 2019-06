Neymar bo nared za začetek nove klubske sezone

Pariz, 9. junija - Brazilski nogometni zvezdnik Neymar, ki se je poškodoval na prijateljski tekmi proti Katarju in bo moral zaradi tega izpustiti nastop na južnoameriškem prvenstvu, je že v oskrbi zdravnikov svojega kluba, Paris St. Germaina. Ti so mu natančnih pregledih ugotovili, da ima natrgane vezi v desnem gležnju in da operacije ne bo potreboval.