Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 8. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste prihaja do zastojev na cestah Seča-mejni prehod Sečovlje in Šmarje-Dragonja. Čakalna doba za osebna vozila na mejnem prehodu Gruškovje je ocenjena na pol ure, na prehodih Sečovlje in Dragonja pa osebna vozila na izstop iz države čakajo približno eno uro.