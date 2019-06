Egiptovske varnostne sile ubile štiri domnevne islamske skrajneže

Kairo, 8. junija - Egiptovske varnostne sile so na severu Sinajskega polotoka ubile štiri ljudi, ki so osumljeni napada na policijsko kontrolno točko, v katerem je bilo v sredo ubitih osem policistov. Po napadu so varnostne sile do zdaj skupaj ubile 26 teroristov, poročanje egiptovskega notranjega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.