Na letališču v Divači prikaz opreme in dela Slovenske vojske

Divača, 8. junija - Slovenska vojska (SV) je v sodelovanju s pripadniki ostalih vojsk, ki so sodelovale na regijskih vojaških vajah, na letališču v Divači predstavila vojaško opremo, bojna vozila ter letala in helikopterje. Številnim civilnim obiskovalcem sta se predstavili tudi specializirani enoti vojaške policije in posadka z vojaškim helikopterjem.