Danes bodo tradicionalno obeležili dan Geossa

Litija, 9. junija - Društvo za razvoj in varovanje geometrijskega središča Slovenije (Geoss) danes pred pomnikom Geoss na Slivni pri Litiji pripravlja tradicionalni 15. dan Geossa. Kot so napovedali v vabilu, bo slavnostna govornica na prireditvi s kulturnim programom, ki se bo v vsakem vremenu začela ob 16. uri, antropologinja in kolumnistka Vesna Vuk Godina.