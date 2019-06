Filipini zavrnili preiskavo ZN o kršitvah človekovih pravic v državi

Manila, 8. junija - Posebni poročevalci ZN so v petek pozvali Svet ZN za človekove pravice, naj razišče visoko število smrti na Filipinih v kontekstu tako imenovane vojne proti drogam in poboje borcev za človekove pravice. Filipini so poziv označili kot "intelektualno zaostal" in za "nezaslišano vmešavanje v suverenost države".