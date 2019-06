Povečan promet in zastoj na primorski avtocesti

Ljubljana, 8. junija - Promet je danes povečan od Avstrije proti osrednji Sloveniji in naprej proti Primorski in Hrvaški zaradi praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru, kolona vozil je dolga okoli sedem kilometrov, potovalni čas se podaljša za 15 minut.