Ljubljana, 8. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na cestah prihaja do zastojev. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, Primorski. Na primorski avtocesti se zaradi zastoja med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru potovalni čas podaljša za 15-20 minut.