Rimske oblasti sprejele nova pravila obnašanja v mestu

Rim, 8. junija - Rimski mestni svet je sprejel nova pravila obnašanja v mestu, ki med drugim prepovedujejo skakanje v fontane, hojo po mestu zgoraj brez in vlečenje kovčkov ali otroških vozičkov po stopnicah zgodovinskih spomenikov, kot so Španske stopnice. Prepovedali so tudi preoblačenje v gladiatorje, ki se slikajo s turisti in za to zahtevajo plačilo.