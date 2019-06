V Latviji pokazati več poguma kot v Celovcu, tri točke so nuja

Celovec, 8. junija - Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči izgubila kvalifikacijsko tekmo za Euro 2020 v Celovcu proti Avstriji z 0:1 in po treh krogih ostaja pri le dveh točkah. V slovenskem taboru so si bolj ali manj enotni, da so si premalo upali igrati. Jasno pa je, da bo ponedeljkova tekma v Latviji v marsičem ključna za ohranjanje upov po uvrstitvi na EP.