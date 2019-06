Povečan promet in zastoj na primorski avtocesti

Ljubljana, 8. junija - Promet je danes povečan od Avstrije proti osrednji Sloveniji in naprej proti Primorski in Hrvaški zaradi praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut in se povečuje, poroča prometnoinformacijski center.