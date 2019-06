Delo o priporočilih Evropski komisiji (8. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Miha Jenko v komentarju Evropski komisija nam priporoča, priporočimo ji še mi piše o priporočilih komisije Sloveniji, ki so po njegovi oceni že nekaj let predvidljiva. Ob tem poziva, da kot evropski državljani obrnemo ogledalo in tudi sami kaj priporočimo evropski oblasti. Avtor med drugim priporoča, naj komisija razmisli o svoji sestavi.