Vromman v dokumentarcu o dobrem in slabem prašiču v nas

Izola, 9. junija - V sklopu 15. Kino Otoka bodo danes v Izoli in v ponedeljek v Ljubljani prikazali dokumentarni film belgijskega režiserja Jana Vrommana Zgodovina prašiča (v nas). V njem je opisano sobivanje človeka in prašiča od prazgodovine do danes. Prašič je režiserja pritegnil kot žival številnih protislovij, je denimo simbol nečistoče pa tudi plodnosti.