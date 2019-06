Newyorške borze končale z veliko rastjo indeksov

New York, 7. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Podatki o domnevnem upočasnjevanju rasti ameriškega gospodarstva so dvignili pričakovanja, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) znižala obrestne mere. Tako se je zaključil drugi zaporedni teden visoke rasti indeksov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.