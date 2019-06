Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenska vlada izenačila obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov, o tem, da je objava zemljevida velike Madžarske na družbenem omrežju v Sloveniji sprožila ostre kritike in o izjavi predsednika vlade Marjana Šarca, da se nacizem in fašizem spet rojevata tudi v slovenski soseščini.