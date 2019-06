Aarau, 7. junija - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki jo še naprej vodi Primož Gliha, je v prijateljski tekmi v Aarau premagala Švico z 2:1 (0:1). Domači so z golom Jeremyja Guillemenota dobili prvi polčas, za preobrat pa sta poskrbela Jan Mlakar, ki v 61. minuti izenačil iz enajstmetrovke in Žan Celar, mladi nogometaš Rome je v polno zadel v 82. minuti.