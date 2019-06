Slovenke premagale tudi Britanke

Trbovlje, 7. junija - Slovenske košarkarice so v Trbovljah odigrale četrto tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Srbiji in zabeležile novo zmago. S 97:87 (28:25, 49:46, 74:67) so bile boljše od izbrane vrste Velike Britanije. Na turnirju Orbit dvojček so izbranke selektorja Damirja Grgiča zabeležile dve zmagi, najprej proti Švedinjam in danes proti Britankam.