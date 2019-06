Primorske novice o težavah v zdravstvu (8. 6.)

Koper, 7. junija - Jasna Arko v komentarju Ni vseeno, kdo, kje in zakaj vpije piše o tem, da Fidesov poziv k spoštovanju standardov in normativov iz modre knjige po slabem tednu razgalja ključne slabosti v zdravstvu: zdravnikov je premalo, Fidesovi standardi so postavljeni prenizko, organizacija dela v javnih ustanovah šepa ali je slaba.