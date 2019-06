Dončića prihodnjo sezono čaka tekma v Mehiki

New York, 7. junija - Štiri moštva ameriške košarkarske lige NBA bodo decembra v glavnem mestu Mehike odigrala dve tekmi rednega dela, je danes sporočila liga. Moštva, ki bodo odpotovala v Ciudad de Mexico, so Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Detroit Pistons in Dallas Mavericks s slovenskim košarkarjem Luko Dončićem.