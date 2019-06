Televiziji po odločitvi ustavnega sodišča pridobili posnetek seje nadzornikov SDH iz leta 2015

Ljubljana, 7. junija - Televizija Slovenija in POP TV sta po odločitvi ustavnih sodnikov pridobila posnetek seje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH) iz leta 2015, po kateri sta se z vrha SDH morala posloviti tedanja predsednik in član uprave Matej Pirc in Matej Runjak. Gre za prvi javno razkriti posnetek seje nadzornikov SDH doslej, poročata televiziji.