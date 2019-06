Na ministrstvu ob pozivu za izredno uskladitev pokojnin opozorili na nujno javnofinančno vzdržnost

Ljubljana, 7. junija - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ob pozivu sindikata upokojencev za izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka pojasnili, da je treba vse ukrepe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja vključno z usklajevanjem pokojnin vedno presojati tudi z vidika javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema.