Putin in Xi na poslovnem forumu kritična do ameriške prevlade

Sankt Peterburg, 7. junija - Predsednika Rusije in Kitajske, Vladimir Putin in Xi Jinping sta bila danes na poslovnem forumu v Sankt Peterburgu kritična do globalne prevlade ZDA. Izpostavila sta neenakopravnost globalnega ekonomskega sistema in obljubila tesnejše sodelovanje med Rusijo in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.