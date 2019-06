V EU še vedno ni preboja glede azilne reforme

Bruselj/Luxembourg, 7. junija - Notranji ministri EU so danes v Luksemburgu prvič po evropskih volitvah razpravljali o migracijskih izzivih in zastali reformi azilnega sistema, a preboja še vedno ni. Sprejeli so sicer delni načelni dogovor o spremembah evropske zakonodaje o vračanju nezakonitih migrantov, a niti končnega dogovora unije o tem še ni na vidiku.