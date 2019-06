Angleški navijači divjali v Düsseldorfu

Berlin, 7. junija - Približno 40 angleških navijačev je v petek povzročilo veliko preglavic nemški policiji v Düsseldorfu. Ob gledanju tekme polfinala evropske lige med Anglijo in Nizozemsko je namreč v centru mesta prišlo do medsebojnih obračunavanj, spopadli se naj bi skupini iz Liverpoola in Newcastla. Nemški državljani v incident niso bili vpleteni.