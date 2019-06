ZDA bodo kljub napredku v pogajanjih v ponedeljek uvedle carine na mehiški uvoz

Washington, 7. junija - ZDA nameravajo v ponedeljek kljub napredku v pogajanjih z Mehiko uvesti kazenske carine na mehiški uvoz, je danes napovedala predstavnica Bele hiše Sarah Sanders. "Naše stališče se ni spremenilo," je dejala in ob tem ocenila, da so v pogajanjih sicer dosegli napredek, vendar to ni dovolj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.