Nadal prvi finalist OP Francije

Pariz, 7. junija - Španec Rafael Nadal je prvi finalist odprtega prvenstva Francije v tenisu. V polfinalu je drugi nosilec po slabih dveh urah in pol s 6:3, 6:4 in 6:2 premagal tretje postavljenega Švicarja Rogerja Federerja. Za 12. naslov v Parizu se bo Španec udaril z zmagovalcem dvoboja med prvim nosilcem Srbom Novakom Đokovićem in Avstrijcem Dominicom Thiemom.