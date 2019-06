Na 37. Festivalu Radovljica glasba od Bizantinskega korala do Bacha in Schuberta

Radovljica, 8. junija - Na 37. Festivalu Radovljica, ki bo letos potekal med 10. in 25. avgustom, bo na desetih koncertih nastopilo 49 umetnikov iz 16 držav. Repertoar festivala, ki je znan predvsem po svojem poudarku starejši glasbi, sega od Bizantinskega korala do Johanna Sebastiana Bacha in Franza Schuberta.