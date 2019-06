Ljubljanska borza: Največ prometa z obveznicami Gorenja

Ljubljana, 7. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,43 odstotka. Posredniki so ustvarili za tri milijone evrov prometa. Na obveznice Gorenja, ki se poslavljajo z borze konec novembra, ga je odpadlo za 1,4 milijona evrov. V ospredju so bile še delnice Krke, Cinkarne, Petrola, Triglava in Save Re.