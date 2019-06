Dodig in Chanova ubranila naslov v Parizu

Pariz, 7. junija - Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu je znana prva končna odločitev. V mešanih parih sta zmagovalca ista kot lani, in sicer Hrvat Ivan Dodig in Tajvanka Latisha Chan, ki sta v finalu premagala ista tekmeca kot leto prej, Dodigovega rojaka Mateja Pavića in Kanadčanko Gabrielo Dabrowski, tokrat s 6:1 in 7:6 (5).