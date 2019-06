Ljubljana, Koper, Celje in Maribor zvečer v znamenju Noči knjigarn

Ljubljana, 7. junija - V Ljubljani, Kopru, Celju in Mariboru bo nocoj pod okriljem Društva slovenskih založnikov potekala šesta Noč knjigarn. Sodelujoče knjigarne v središčih omenjenih mest bodo odprte do 22. ure. Za obiskovalce so pripravili posebno prodajno ponudbo ter program literarnih, glasbenih in drugih dogodkov.