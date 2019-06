Več kot 200 potapljačev bo čistilo Piranski zaliv

Piran, 9. junija - Več kot 200 potapljačev s Hrvaške in Slovenije bo danes sodelovalo v veliki ekološki akciji Čiščenje brez meja, v kateri bodo očistili morsko dno Piranskega zaliva. Čiščenje bo potekalo na slovenski in hrvaški strani zaliva. Potapljači bodo odstranjevali večje kose odpadkov pred Piranom in v Savudriji. K akciji so pritegnili tudi otroke.