Z baletom Giselle odprtje 11. festivala Junij v Ljubljani

Ljubljana, 7. junija - Na Kongresnem trgu se bo z baletom Giselle, ki še danes velja za nesporno mojstrovino klasičnega romantičnega baleta, začel 11. festival Junij v Ljubljani. Do 21. junija se bodo zvrstile številne brezplačne plesne, gledališke in glasbene stvaritve. Dopoldanski in popoldanski dogodki bodo namenjeni otrokom, večeri pa umetniškim dogodkom.