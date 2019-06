Olimpijski zmagovalec Wellinger je moral pod nož

München, 7. junija - Nemški smučarski skakalec Andreas Wellinger, zlat in srebrn na posamičnih tekmah ter drugi tudi z ekipo na olimpijskih igrah lani v Južni Koreji, si je pri padcu na treningu poškodoval kolenske vezi in je že uspešno prestal operacijo. Triindvajsetletnik zato nekaj časa ne bo mogel tekmovati, so sporočili iz nemške skakalne reprezentance.