V PTL poklon butu avtorice, koreografinje in izvajalke Tanje Zgonc

Ljubljana, 7. junija - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera predstave Poklon avtorice, koreografinje in izvajalke Tanje Zgonc, s katero bo počastila 60 let od nastanka buta in hkrati svojo 30-letno pot. Predvsem pa je predstava poklon njenim učiteljem - začetnikom buta, učencem ter sodelavcem, ki so jo spremljali na tri desetletja dolgi poti.