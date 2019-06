Ljubljana, 7. junija - Svojci od danes zjutraj pogrešajo 40-letno Zehido Ribić iz Velike Račne. Oblečena je v bel pulover in hlače s tigrastim vzorcem ter obuta v visoke športne copate, prav tako s tigrastim vzorcem. Visoka je okoli 165 centimetrov, zelo suhe postave in ima temne, do ramen segajočih las, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.