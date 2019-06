Ni zanimanja gledalcev za plavalno SP

Seul, 7. junija - Organizatorji svetovnega prvenstva v plavanju, ki bo naslednji mesec v Južni Koreji, se bojijo na pol praznih tribun. Upravičeno, kajti današnje številke so pokazale, da so prodali le približno tretjino vstopnic za plavalne boje, od tega večino državnim podjetjem, zasebniki so kupili le dva odstotka vseh, ki so na voljo.