8. junij - svetovni dan oceanov

Ljubljana, 8. junija - Po vsem svetu obeležujemo svetovni dan oceanov. Letošnji dan poteka pod sloganom Skupaj zaščitimo in obnovimo naša morja, ki poudarja pomen aktivnega vključevanja vsakega posameznika in lokalne skupnosti k zaščiti in preprečevanju onesnaževanja morij, so poudarili na ministrstvu za okolje in prostor.