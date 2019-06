V Velenju odprli Evropsko kulturno pot reformacije

Velenje, 7. junija - Velenje se je danes z odprtjem Evropske kulturne poti reformacije v Šaleku umestilo na zemljevid Evropske poti reformacije. V okviru projekta so v Velenju identificirali štiri pomembne mejnike reformacije, sredstva so namenili tudi za nakup in postavitev info kioska na Velenjskem gradu, so sporočili z velenjske občine.