Mladinska knjiga predstavila sveženj poletnega branja

Ljubljana, 7. junija - Založba Mladinska knjiga je danes predstavila romane, ki so izšli v zbirkah Kapučino, Krimi in Oddih. V prvi sta izšli Uspavanka Leile Slimani in Farma Joanne Ramos, ki se dotikata družine in materinstva. Iz zbirke Krimi je roman Živi pesek avtorice Malin Persson Giolito, iz zbirke Oddih pa roman Jojo Moyes Dekle, ki si ga zapustil.