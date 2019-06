Rotnik, Hrkač in Holčeva vztrajajo pri zagovorih iz preiskave

Celje, 7. junija - Nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik, ki mu tožilstvo očita preprečitev dokazovanja in krivo ovadbo, Alexander Hrkač, obtožen krive izpovedbe, in nekdanja Rotnikova odvetnica Varja Holec, med drugim obtožena krive ovadbe, so danes na sodišču odklonili neposredni zagovor. Sklicevali so se na zagovore iz preiskave, ko so očitana dejanja zanikali.