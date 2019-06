Kino Otok: Že 15. slavje avtorjev in povezovalne moči filma

pripravila Maja Čehovin Korsika

Izola, 8. junija - Mednarodni filmski festival Kino Otok letos že 15. izolske ulice polni s filmskim utripom in ob tem slavi v družbi starih pa tudi novih znancev. Kajti za obstoj vsakega festivala sta pomembna podmladek in vizija. Kot pravijo obiskovalci, je Kino Otok festival, ki v ospredje postavlja avtorje ter čudežno in povezovalno moč filma.