Slovenija v zbiranje predlogov za poimenovanje planeta v ozvezdju Herkula

Ljubljana, 7. junija - V Sloveniji bo do konca oktobra potekalo prvo javno zbiranje predlogov za poimenovanje planeta in njegove zvezde. Eksoplanet, za katerega se bo pod okriljem mednarodne kampanje PoimenujmoPlanet ime izbralo v Sloveniji, je 446 svetlobnih let oddaljeni WASP-38 b, njegova materinska zvezda pa je WASP-38. Nahajata se v ozvezdju Herkula.