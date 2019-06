Okoljska aktivistka Greta Thunberg prejemnica nagrade Amnesty International

London, 7. junija - Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) je letošnjo nagrado ambasador vesti podelila švedski najstniški podnebni aktivistki Greti Thunberg in njenemu protestnemu gibanju Petki za prihodnost, in sicer za "edinstveno vodstvo in pogum pri zagovarjanju človekovih pravic".