Arsenovič po razkritju ozadja napada na njegov lokal zadovoljen z delom policije

Maribor, 7. junija - Mariborski župan Saša Arsenovič ne želi podrobno komentirati domnev po razkritju ugotovitev kriminalistov, da je bilo poškodovanje njegovega lokala naročeno in plačano. Kot so danes za STA povedali na občini, je zadovoljen z delom policije in kriminalistov ter se jim zahvaljuje za hitro in dobro opravljeno delo.