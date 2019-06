Slovenija v Trbovljah boljša od Švedske

Trbovlje, 6. junija - Slovenske košarkarice so v Trbovljah odigrale tretjo tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo in prepričljivo premagale izbrano vrsto Švedske s 81:73 (23:18, 46:32, 74:49). Izbranke selektorja Damirja Grgića jutri čaka še ena preizkušnja na turnirju Orbit dvojček, in sicer ob 19. uri proti Veliki Britaniji.